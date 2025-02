NBA-Profi mit übler Verletzung - Krise bei den Sixers immer schlimmer

SPORT1 25.02.2025 • 13:32 Uhr Sixers-Profi Guerschon Yabusele zieht sich gegen die Bulls Verletzungen an beiden Augen zu. Die Situation bei der Franchise wird immer prekärer.

Die frustrierende Saison der Philadelphia 76ers in der NBA wird immer schlimmer. In der Nacht auf Dienstag empfingen die Sixers die Chicago Bulls und kassierten eine 110:142-Niederlage.

Ohne die verletzten Joel Embiid und Kyle Lowry musste der Franzose Guerschon Yabusele die Hauptarbeit im Front Court übernehmen und erlitt dabei einen beängstigenden Schlag auf beide Augen.

Nur 40 Sekunden nach Beginn des dritten Viertels hatte sich Yabusele den Weg in Richtung Korb gebahnt. Im Zweikampf mit seinem Gegenspieler Josh Giddey landete dessen Hand im Gesicht des Sixers-Profis.

Yabusele verletzt sich an den Augen

Dieser bedeckte sein Gesicht in der Folge sofort mit seiner Hand und schien große Schmerzen zu haben. Das Spiel wurde unterbrochen, medizinisches Personal eilte zur Hilfe. Später stellte sich laut US-Medien heraus, dass Yabusele nicht einmal seine Augen öffnen konnte. Er wurde vom Platz begleitet und konnte nicht mehr zurückkehren.

Das genaue Ausmaß der Verletzung und die Ausfalldauer sind zwar noch nicht bekannt, erste Untersuchungen ergaben demnach aber, dass er eine Hornhautabschürfung in einem Auge und eine Schwellung um das andere Auge herum erlitten hat.

Immerhin: von einer Netzhautverletzung blieb der 29-Jährige offenbar verschont.

76ers mit vielen Verletzungssorgen

Das Drama um den Power Forward ist das nächste Kapitel in der langen Verletztenliste der 76ers. Superstar und Ex-MVP Joel Embiid konnte aufgrund seines lädierten linken Knies gegen die Bulls gar nicht erst spielen.

Head Coach Nick Nurse erklärte, dass der Superstar weiterhin untersucht wird, um die nächsten Schritte zu bestimmen. „Er hat heute einige Tests gemacht, die ihn für das heutige Spiel ausgeschlossen haben“, sagte Nurse während der Pressekonferenz vor dem Spiel.

„Es stehen noch weitere Tests an, sowohl heute Abend als auch morgen, und das ist der Stand der Dinge.“ Nurse betonte jedoch, dass weder er noch die 76ers bereit sind, Embiids Saison abzuschreiben. „So weit sind wir noch nicht“, sagte er. „Wir spielen und testen weiter, um herauszufinden, wie es weitergeht.“

Embiid von mangeldem Fortschritt genervt

Embiid nahm am Montag am Shootaround teil, war jedoch aufgrund von Problemen mit seinem linken Knie fraglich, bevor er sich einer Bildgebung unterzog. Sein linkes Knie ist in dieser Saison und auch in großen Teilen der vergangenen Spielzeit ein ständiges Problem – insbesondere nachdem Jonathan Kuminga Ende Januar in einem Spiel gegen die Warriors versehentlich darauf gefallen war.

Embiid zeigte sich offen frustriert über den mangelnden Fortschritt, den er mit dem Knie erzielt hat. Nach der deutlichen Niederlage gegen die Boston Celtics am vergangenen Donnerstag sagte Embiid, er müsse das Problem in seinem Knie beheben, um wieder auf das Elite-Niveau zurückzukehren, das er in der Vergangenheit gezeigt hat.

Der 30-Jährige, der nächsten Monat 31 wird, hat im September eine langfristige Vertragsverlängerung unterzeichnet, die ihn bis zur Saison 2028-29 an die Franchise bindet, mit einer Spieleroption über 69 Millionen Dollar. Insgesamt hat Embiid nach dieser Saison noch bis zu vier Jahre und 248,1 Millionen Dollar auf seinem Vertrag. Sixers von Saison enttäuscht

„Es ist enttäuschend und es war sicherlich enttäuschend, daran besteht kein Zweifel“, sagte Nurse über den bisherigen Verlauf der Saison für Embiid und die 76ers. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich das so vorgestellt hat. ... [Embiid] will spielen, wir wollen, dass er spielt, unsere beste Version des Teams ist mit ihm auf dem Feld, und es hat bisher nicht so funktioniert.“

Neben Embiid musste Philly gegen die Bulls auch auf Eric Gordon (Handgelenk) und Kyle Lowry (Hüfte) verzichten, die bereits länger ausfallen. Übrigens: Paul George hat unterdessen zugegeben, dass er in den vergangenen Wochen Injektionen erhalten hat, um mit seinen eigenen gesundheitlichen Problemen umzugehen.

