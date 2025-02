NBA Rising Stars Game: Castle der MVP, da Silva überzeugt

Stephon Castle, Rookie der San Antonio Spurs, hat am Freitagabend die MVP-Trophäe des Rising Stars Games in die Höhe gestemmt und will während des NBA All-Star Weekends noch weitere Auszeichnungen gewinnen. Castle führte „Team C“, gecoacht von Chris Mullin, im Finale zu einem deutlichen 25:14-Sieg über „Team G League“, das von Jeremy Lin betreut wurde. Dabei erzielte er 11 Punkte und lieferte drei Assists. In ihrem ersten Gruppenspiel des Turniers sicherte sich das Siegerteam den Sieg gegen „Team T“, gecoacht von Tim Hardaway Sr., mit einem entscheidenden Sprungwurf von Castle zum 40:34-Erfolg.