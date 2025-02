NBA: Schröder siegt beim Pistons-Debüt

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat am Ende einer ungemein turbulenten Woche sein Debüt in der neuen sportlichen Heimat gefeiert. Der gebürtige Braunschweiger lief am Sonntag erstmals für die Detroit Pistons in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf und feierte gegen die Charlotte Hornets einen 112:102-Erfolg. Mit 27:26 Siegen liegt Detroit auf einem direkten Play-off-Platz.