NBA Sensation: Superstar Damian Lillard verliert gegen unbekannten College-Boy

Der entscheidende Moment

Mit ablaufender Uhr und nachdem Lillard seine letzten Versuche verfehlt hatte, nahm Barajas einen letzten Wurf – und traf. Der Ball prallte vom Brett ab in den Korb - genau so, wie sein Vater es ihm immer beigebracht hatte.

Eine unerwartete Chance

„Ich wurde gestern mit diesen Tickets überrascht, also wusste ich vorher nicht einmal, dass ich zum Spiel komme. Diese Erfahrung ist so surreal“, sagte Barajas.

Wohltätige Spenden der NBA

Die NBA kündigte an, 50.000 Dollar an Lillards neu gegründeten Stipendienfonds für neun High Schools in der East Bay zu spenden und weitere 50.000 Dollar an die Boys & Girls Clubs von Oakland und San Francisco.