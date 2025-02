Neue Basketball-Liga fordert NBA heraus

Die Financial Times berichtete am Freitag, dass der Wettbewerb mit einem Volumen von fünf Milliarden Dollar sechs Männer- und sechs Frauenteams umfassen soll, die in acht Gastgeberstädten antreten werden. Macau und Singapur sind als Austragungsorte vorgesehen, während die Organisatoren auch nach europäischen Spielstätten suchen.