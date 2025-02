Nowitzki schaut zu: Doncic legt los, Lakers dominieren

Auch Dirk Nowitzki wollte beim Highlight in Los Angeles unbedingt dabei sein, und das Basketballidol wurde nicht enttäuscht. Vor den Augen seines früheren Teamkollegen hat Luka Doncic nach dem spektakulären Wechsel von den Dallas Mavericks zu den LA Lakers ein erfolgreiches Debüt für seinen neuen Klub gegeben. Die Kalifornier gewannen in der NBA gegen Utah Jazz nach einer dominanten Vorstellung 132:113, Doncic gelang dabei noch nicht alles.

„Das bedeutet mir viel. Er ist ein Freund, ein Mentor“, sagte Doncic über Nowitzki. Es habe „viel Lärm“ bei seiner Vorstellung in der Halle gegeben, „das war ein spezieller Moment.“ Doncic hob hervor, wie gut er von Klub und Fans aufgenommen worden sei.

Jeder Zuschauer fand in der Crypto.com Arena ein gelbes Doncic-Shirt auf seinem Platz vor, der zuletzt angeschlagene Point Guard stand direkt in der Startaufstellung. Seine ersten Punkte im Trikot der Lakers verbuchte der Slowene bei einem Dreier zum 14:10, im weiteren Spielverlauf hatte Doncic von „Downtown“ aber große Probleme. Nur einer von sieben Würfen fiel, der Neuzugang beendete das Spiel bei 23:33 Minuten Einsatzzeit mit 14 Punkten, fünf Rebounds und vier Assists. Im letzten Viertel kam der 25-Jährige nicht mehr zum Einsatz.

Acht Tage vor seinem ersten Einsatz für LA hatte Dallas seinen Franchise-Player Doncic in einem Blockbuster-Deal an die Lakers abgegeben. Die Mavericks erhielten im Gegenzug unter anderem Anthony Davis. Auch Nowitzki, der in Dallas eine Saison mit Doncic zusammengespielt hatte, war vom Trade überrascht worden.