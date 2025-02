Saisonaus für NBA-Superstar Embiid

Die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist für Superstar Joel Embiid von den Philadelphia 76ers vorzeitig beendet. Grund dafür sind Knieprobleme.

Der wertvollste Spieler (MVP) von 2023 hat in der aktuellen Spielzeit lediglich 19 von 58 Spielen bestritten. Sein Team veröffentlichte das Saisonaus am Freitag und schrieb, dass der 30-Jährige „medizinisch nicht in der Lage“ sei, zu spielen. Er konzentriere sich nun auf seine Behandlung.