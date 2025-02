Wagner mit Orlando gegen Spitzenreiter Cleveland chancenlos

Gegen das beste Team der Liga kommen die Magic unter die Räder. Die Cavs feiern ihren achten Sieg in Serie.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Gegen das beste Team der Liga, die Cleveland Cavaliers, verlor Orlando mit 82:122, Wagner mit 19 Punkten und Paolo Banchero (26) steuerten dabei über die Hälfte der Punkte der Magic bei.

Tristan Da Silva blieb wie viele andere Magic-Spieler dagegen blass, der Rookie traf in 21 Minuten Spielzeit keinen einzigen seiner neun Versuche aus dem Feld und kam auf null Punkte. Orlando bleibt mit einer Bilanz von 29:31 Siegen auf Rang sieben in der Eastern Conference, hinter Dennis Schröder und den Detroit Pistons (32:26). Die Cavaliers, bei denen Ty Jerome mit 20 Punkten bester Werfer war, festigten mit dem achten Sieg in Serie ihre Spitzenposition (48:10).