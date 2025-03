NBA: Wagner-Show! Orlando vergrößert Sorgen von LeBron und Doncic

Mit dem Basketballteam aus Florida gewann der Berliner gegen den 17-maligen Champion 118:106, es war der erste Sieg für Orlando in eigener Halle seit dem 24. Februar. Die Gäste um die Superstars LeBron James und Luka Doncic kassierten die dritte Pleite in Serie.

Es sei „immer ein großes Spiel“ gegen die Lakers, sagte Wagner, der Erfolg aber besonders wichtig, weil Orlando schon „seit einer Weile nicht mehr zweimal nacheinander gewonnen“ habe: „Es erinnert uns daran, wie gut wir sein können. Es gab in der Saison viele Aufs und Abs.“ Am Dienstag gehe es „wieder bei 0:0 los“, so Wagner, dann tritt Orlando in der nordamerikanischen Profiliga bei den Charlotte Hornets an.