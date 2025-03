Chicago Bulls ärgern den nächsten "Großen"

Der sechsmalige Champion holt in Denver den achten Sieg aus zehn Spielen.

Erst die Los Angeles Lakers, jetzt die Denver Nuggets. Die Chicago Bulls haben ihren starken Lauf in der Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt und dabei den nächsten "Großen" geärgert. Beim dritten Sieg in Folge, dem achten aus den vergangenen zehn Spielen, gewann der sechsmalige Champion bei den Nuggets 129:119.

Erst am Sonntag hatten die seit Jahren enttäuschenden Bulls die Lakers in LA beim Comeback von Superstar LeBron James demontiert (146:115), am Donnerstag (Ortszeit) kommt der 17-malige Meister für das zweite Duell binnen einer Woche ins United Center - und ist gewarnt.