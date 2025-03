Debüt als NBA-Interimscoach: Iisalo verliert mit Grizzlies

Crailsheim, Bonn, Paris, Memphis. Auf der Karriereleiter von Tuomas Iisalo werden die Namen immer größer, jetzt hat der Finne bei den Grizzlies sein Debüt als Interimscoach in der NBA gegeben. Zwei Tage nach der Entlassung von Taylor Jenkins stand Iisalo beim US-Basketballklub in der Nacht zum Sonntag als Cheftrainer an der Seitenlinie, gegen die Los Angeles Lakers gab es ein 137:145.

Am Freitag hatten die Grizzlies Jenkins (40) nach sechs gemeinsamen Jahren entlassen, der bisherige Assistent Iisalo übernahm. Memphis ist seine fünfte Trainerstation, vor dem Engagement in Bonn hatte Iisalo in seiner Heimat Tapiolan Honka aus Espoo und in Deutschland die Crailsheim Merlins gecoacht.