Doncic überragt erneut

Die Los Angeles Lakers ziehen im Westen an Denver vorbei - dank Luka Doncic.

Erneut war Luka Doncic bester Werfer der Los Angeles Lakers, erneut gelang dem Team um den slowenischen Basketballstar in der NBA ein Sieg im Stadtduell.

Zwei Tage nach dem 106:102 über die Clippers ging Neuzugang Doncic in der Nacht zum Montag auch beim 108:102 voran und kam auf 29 Punkte. Der 26-Jährige hat in bislang acht Einsätzen seit seinem Wechsel sechs Siege mit seiner neuen Mannschaft geholt.

Lakers bauen Siegesserie aus

Mit seinen 32 Punkten beim Sieg über die Denver Nuggets in der Vorwoche und mit seinen 31 Punkten im vorangegangenen Spiel gegen die Clippers am Freitag (Ortszeit) . Es läuft für Doncic und die Lakers, der Sieg gegen den Lokalrivalen war bereits der fünfte nacheinander.

Der 17-malige Champion verbesserte seine Bilanz auf 38:21 und zog im Westen an Denver (39:22) vorbei, das bei Rekordmeister Boston Celtics 103:110 unterlag. Die Lakers sind nun Tabellenzweiter hinter Oklahoma City Thunder (49:11) und können am Dienstag im nächsten Heimspiel gegen die bislang schwachen New Orleans Pelicans nachlegen.