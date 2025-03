Einzigartig! Jokic mit NBA-Spiel für die Ewigkeit!

Jokic? „Dominanz neu definiert“

Nicht nur in den USA kam man aus dem Staunen kaum heraus. Der englische Guardian nannte Jokic „unaufhaltsam“, für die französische L’Equipe war er geradezu „stratosphärisch. Jokic tat, was nie zuvor ein NBA-Spieler getan hat.“ In Spanien meinte die As: „Jokic bricht den Rekord aller Rekorde“. Die italienische Gazzetta dello Sport sprach von einer „außerirdischen Show“.