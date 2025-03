Franz Wagner als Bobblehead: "Supercool"

Den Weltmeister gibt es jetzt auch in ganz klein.

Franz Wagner gibt es jetzt auch in ganz klein, endlich ist eine sogenannte Bobblehead-Figur vom Weltmeister auf dem Markt. „Das ist supercool“, sagte der Basketballstar von Orlando Magic am Rande des Spiels gegen die Los Angeles Lakers, „ich kann es nicht erwarten, das meiner Mutter zu zeigen.“

„Wenn es so was gibt, weißt du, dass du es geschafft hast“, sagte Wagners älterer Bruder Moritz und bestaunte die Figur, die am Montag vorgestellt wurde und gut zehn Zentimeter groß ist.