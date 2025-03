Klare Sache: Orlando überholt Atlanta

Zwei Tage nach der Enttäuschung gegen die Dallas Mavericks hat sich Franz Wagner mit Orlando Magic in der NBA zurückgemeldet. Das Basketballteam um den deutschen Weltmeister ließ den Sacramento Kings beim 121:91 keine Chance, zog im Osten vorerst an den Atlanta Hawks vorbei und ist Siebter.

Orlando, das in der Nacht zu Freitag gegen Dallas verloren hatte (92:101), steht nun bei 36 Siegen und 39 Niederlagen, es sind noch sieben Hauptrundenspiele zu absolvieren. Atlanta (35:28) hat noch zwei Partien in der Hinterhand, kann also wieder vorbeiziehen.