NBA: LeBron mit Buzzer Beater! Lakers beenden Negativserie

SID 27.03.2025 • 05:58 Uhr LeBron James tut sich gegen die Indiana Pacers lange schwer. Am Ende avanciert der Superstar der Matchwinner.

Angeführt vom stark aufgelegten Superstar Luka Doncic und Matchwinner LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihren Negativlauf in der NBA beendet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie siegten die Lakers in einem packenden Finish bei den Indiana Pacers mit 120:119 und feierten einen wichtigen Erfolg im Rennen um die Playoffs.

Die Entscheidung fiel in der Schlusssekunde: Nach einem Fehlwurf Doncics reagierte James am schnellsten und sorgte unmittelbar vor der Schlusssirene per Tip-in für die Entscheidung. Der 40-Jährige hatte zuvor lange Mühe gehabt, die ersten Punkte aus dem Spiel heraus gelangen James erst im Schlussviertel, in dem er insgesamt zehn seiner 13 Zähler erzielte. Zudem steuerte James 13 Rebounds und sieben Assists bei.

Top-Scorer Doncic kam auf 34 Punkte. Die Pacers, die nach fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassierten, hatten in Bennedict Mathurin (23) ihren besten Werfer. Die Lakers liegen mit 44:28-Siegen im Westen auf Rang vier, die Pacers belegen in der Eastern Conference den gleichen Platz (42:30).

Maximilian Kleber, der im spektakulären Trade gemeinsam mit Superstar Doncic und Markieff Morris von den Dallas Mavericks an LA abgegeben worden war, wartet wegen einer Fußverletzung weiter auf sein Debüt für die Kalifornier.

Glänzendes Comeback für Jokic

Topstar Nikola Jokic feierte unterdessen ein glänzendes Comeback. Beim 127:117 seiner Denver Nuggets gegen die Milwaukee Bucks gelang dem Serben ein Triple-Double. Neben 39 Punkten kam er auf je zehn Rebounds und Assists.

Denver, das ohne den wegen einer Knöchelverletzung fehlenden Jokic zuletzt drei von vier Spielen verloren hatte, liegt im Westen an dritter Stelle. Die Bucks, die kurzfristig ohne den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo (Stauchung des linken Fußes) auskommen mussten, sind im Osten auf Platz sechs abgerutscht.