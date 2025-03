Celtics werden für Rekordsumme verkauft

Rekordsumme für den Rekordchampion: Die Boston Celtics aus der Basketball-Profiliga NBA werden für 6,1 Milliarden Dollar verkauft. Entsprechende Berichte verschiedener US-Medien bestätigten die bisherigen Celtics-Besitzer am Donnerstag. Demnach übernimmt Bill Chisholm, geschäftsführender Gesellschafter der Symphony Technology Group, die Franchise von der Grousbeck-Familie. Noch niemals ist eine solche Summe für einen Klub in Nordamerika gezahlt worden.

"Wenn die Genehmigung erfolgt, wird die neue Eigentümer-Gruppe im Sommer die Mehrheit nach einer ersten Wertermittlung für 6,1 Milliarden Dollar kaufen", hieß es in dem Statement der Boston Basketball Partners LLC.

Sollte der Deal wie geplant zustande kommen, würde dieser den Verkauf der Washington Commanders finanziell übertreffen. Das Team aus der Football-Profiliga NFL war 2023 für 6,05 Milliarden an neue Besitzer gegangen. Die zuvor höchste Verkaufssumme hatten die Cleveland Browns mit 4,65 Milliarden Dollar erzielt. In der NBA waren 2023 die Phoenix Suns (inklusive des Frauen-Teams Phoenix Mercury) für vier Milliarden verkauft worden.

Die Familie Grousbeck hatte die Celtics 2002 für 360 Millionen Dollar übernommen und im vergangenen Juni bekannt gegeben, dass sie 2024 oder 2025 die Mehrheitsanteile am 18-maligen Meister abgeben will. Wyc Grousbeck soll bis zum Ende der Saison 2027/28 weiter als Geschäftsführer an der Spitze des Klubs stehen.