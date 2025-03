NBA: Doncic überragt bei Sieg gegen Phoenix

Basketballstar Luka Doncic hat seine Los Angeles Lakers mit einer überzeugenden Leistung zurück in die Erfolgsspur geführt. Der 26-jährige Slowene war beim 107:96-Auswärtserfolg gegen die Phoenix Suns einmal mehr bester Werfer des Spiels. Doncic kam auf 33 Punkte, verbuchte darüber hinaus elf Rebounds und acht Assists. Durch den Sieg beendete das Team von Headcoach JJ Redick eine Niederlagenserie. Die vier NBA-Spiele zuvor hatten die Lakers alle verloren.

Derweil fehlte Doncics Teamkollege und Superstar LeBron James nach seiner Leistenverletzung in der vergangenen Woche gegen die Boston Celtics weiter. Der 40-Jährige kommt wohl frühestens in einer Woche wieder zurück, verschiedene Medien hatten über eine Ausfallzeit von zwei Wochen berichtet.

Aktuell liegen die Lakers in der Western Conference auf dem fünften Platz in den Play-off-Rängen. In dieser Saison haben sie bislang 41 Spiele gewonnen, 25 verloren.