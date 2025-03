NBA: Großes Aufsehen um Curry-Szene nach sechs Jahren Pause

Stephen Curry überrascht gegen Philadelphia und sorgt in der Arena für großes Aufsehen. Der Superstar zeigt nach sechs Jahren Pause wieder eine gefeierte Aktion.

Stephen Curry überrascht gegen Philadelphia und sorgt in der Arena für großes Aufsehen. Der Superstar zeigt nach sechs Jahren Pause wieder eine gefeierte Aktion.

Stephen Curry hat mal wieder für großes Aufsehen gesorgt. Und dieses Mal lag es nicht an einem seiner gefürchteten Dreier. Der Basketball-Superstar ließ die Fans in der Arena im NBA-Spiel gegen die Philadelphia 76ers beim 119:126 gegen mit offenem Mund zurück.

Warriors verlieren trotz starker Leistung von Curry

Der Superstar verriet, dass beim morgendlichen Aufwärmen der Warriors-Assistenztrainer Jerry Stackhouse diese Aktion gefordert hatte. „Er hat es das ganze Jahr nicht gesagt“, so Curry. „Und ich habe das seit Jahren nicht gehört. Es war ein sehr zufälliger Kommentar heute Morgen, und die Tatsache, dass es passiert ist, war wirklich komisch.“

Der 36-Jährige wurde gefragt, ob er sich an seinen letzten Dunk in einem Spiel erinnern könne. „Natürlich erinnere ich mich“, konterte Curry. „Vor sechs Jahren. Ich glaube, es war ein Pass von Kevin Durant.“ Currys Erinnerung war tatsächlich präzise: Sein letzter Dunk war am 21. Februar 2019.