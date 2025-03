NBA: Hartenstein mit persönlicher Bestmarke

Ein herausragender Isaiah Hartenstein hat beim erneuten Sieg der Oklahoma City Thunder in der Basketball-Profiliga NBA einen persönliche Bestmarke aufgestellt. Zum 121:103 bei den Milwaukee Bucks steuerte der 26 Jahre alte Center 24 Punkte bei. Er war damit zweitbester Werfer seiner Mannschaft hinter Superstar Shai Gilgeous-Alexander, der auf 31 Punkte kam.

Hartenstein komplettierte seinen Rekord mit zwölf Rebounds. Gilgeous-Alexander erzielte zum 62. Mal in Serie 20 Punkte oder mehr. Für Oklahoma war es der zehnte Sieg in den vergangenen elf Spielen. Die Mannschaft liegt in der Western Conference mit 56 Siegen und 12 Niederlagen weiter mit weitem Vorsprung auf dem ersten Platz.