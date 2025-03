NBA: Hartenstein und Wagner kassieren Dämpfer

Beim erneuten Topspiel gegen Denver muss sich OKC geschlagen geben. Orlando zeigt in Houston eine ganz schwache Leistung.

Trotz guter Leistung von Isaiah Hartenstein ist die Siegesserie von Oklahoma City Thunder in der Basketball-Profiliga NBA gerissen. Mit 127:140 verlor OKC das erneute Aufeinandertreffen mit den Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic, am Vortag hatten Hartenstein und Co. noch 127:103 gewonnen und ihren siebten Erfolg nacheinander verbucht.