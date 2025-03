Historisch! LeBron James durchbricht NBA-Schallmauer

LeBron James liefert gegen die New Orleans Pelicans eine historische Leistung ab. Der Lakers-Star ist der erste NBA-Spieler, der 50.000 Punkte erzielt.

Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Meilenstein in seiner beeindruckenden NBA-Karriere erreicht. Beim 136:115-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans durchbrach der 40-Jährige als erster Spieler die Schallmauer von 50.000 erzielten Punkten in Hauptrunde und Playoffs.