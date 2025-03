NBA: Pleite für starken Schröder

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat in der NBA seine bislang beste Leistung im Trikot der Detroit Pistons abgeliefert - im zwölften Spiel seit seinem Wechsel aber die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Los Angeles Clippers um den überragenden Superstar James Harden verlor Detroit 115:123. Isaiah Hartenstein überzeugte derweil beim nächsten Sieg von Topteam Oklahoma City Thunder.

Harden legt 50 Punkte auf

Hartenstein und Oklahoma feierten derweil beim 120:103 gegen die Memphis Grizzlies den fünften Sieg in Folge und festigten ihre unangefochtene Vormachtstellung in der Western Conference. Der deutsche Center zeigte dabei die nächste überzeugende Leistung - mit zehn Punkten und starken 15 Rebounds gelang ihm in 28 Minuten ein Double Double.