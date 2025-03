NBA: Schröders Pistons siegen weiter - auch Cavaliers erfolgreich

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons in der NBA den nächsten Sieg eingefahren. Die Franchise aus der Motorcity gewann gegen die Washington Wizards mit 123:103 und festigte damit Platz sechs in der Eastern Conference.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kam in 23 Minuten auf elf Punkte, vier Assists und einen Rebound. Bester Werfer seiner Mannschaft in einer umkämpften Begegnung war Cade Cunningham mit 27 Punkten. Detroit steht bei 37:29 Siegen - und damit im Playoff-Rennen nur noch knapp hinter den Milwaukee Bucks und Indiana Pacers (beide 36:28).

Cavaliers setzen Siegesserie fort

„Ich habe die Nase voll von Comebacks“, scherzte Garland. Ende des dritten Viertels versenkte Craig Porter Jr. einen Buzzer-Beater von der Mittellinie, im letzten Abschnitt glänzte Garland mit 18 Punkten. „Wir haben nicht so gut geworfen, also hat unsere Verteidigung gut gestanden“, sagte der Matchwinner: „Dieses Team ist eine wirklich gute Einheit - wir halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.“