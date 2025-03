NBA: Schröder zurück in der Erfolgsspur

Der Kapitän der Nationalmannschaft gewinnt mit Detroit in Portland, Spitzenreiter Cleveland setzt seine Serie fort.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons nach zwei Niederlagen in der NBA in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Franchise aus der Motorcity gewann in der Nacht auf Montag 119:112 bei den Portland Trail Blazers.