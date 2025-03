NBA: Wagner und Orlando setzen Negativserie fort

Die Orlando Magic um Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben ihre Negativserie in der NBA fortgesetzt. Gegen die Chicago Bulls verlor das Team aus Florida durch das knappe 123:125 bereits das fünfte Spiel nacheinander. In der jüngsten Heimspielserie gelang Wagner und seinen Mannschaftskollegen nur ein Sieg in sieben Partien.

Die Magic, die nun fünfmal in Folge auswärts gefordert sind, müssen sich als Neunter der Eastern Conference im Kampf um die Play-offs steigern. "In dieser Liga kann sich das Blatt schnell wenden, in die eine oder andere Richtung", sagte Chefcoach Jamahl Mosley: "Unsere Jungs werden genau verstehen, was wir tun müssen, um das zu ändern."