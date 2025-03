Schröder mit Problemen - 40. Sieg für die Pistons

Trotz großer Schwierigkeiten meldet sich das Team um den deutschen Weltmeister in der NBA zurück.

Trotz großer Schwierigkeiten hat sich Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder mit den Detroit Pistons in der Basketball-Profiliga NBA zurückgemeldet. Das Team um den deutschen Weltmeister kämpfte die New Orleans Pelicans mit 136:130 nieder, von den vergangenen fünf Spielen hatte Detroit drei verloren.

Einen Tag nach der Niederlage bei den Dallas Mavericks (117:123) stand Schröder in der Startformation, traf aber nur vier von zwölf Würfen aus dem Feld und kam am Ende auf 16 Punkte. Siebenmal war der Braunschweiger dabei an der Freiwurflinie erfolgreich.