Trainer-Knall in der NBA

Überraschung in der NBA ! Die Memphis Grizzlies haben sich kurz vor dem Start der Playoffs von Head Coach Taylor Jenkins getrennt. Das teilte die Franchise am Freitagnachmittag mit.

„Ich weiß Taylors Beiträge zu diesem Team und dieser Stadt in den vergangenen sechs Spielzeiten wirklich zu schätzen“, wird Memphis-GM Zach Kleiman in einer Pressemitteilung zitiert. „Dies war eine schwierige Entscheidung angesichts der konstanten und spürbaren Entwicklung unserer Spieler und des Gesamterfolgs unter Taylors Führung. Ich wünsche Taylor für die Zukunft nur das Beste.“

Grizzlies in kleiner Formkrise

Jenkins war seit 2019 Trainer der Grizzlies - in der gleichen Saison, in der Superstar Ja Morant zum Rookie of the Year gewählt wurde. Die Grizzlies hatten unter Jenkins dreimal an der Postseason teilgenommen und eine Playoff-Serie gewonnen.