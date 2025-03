NBA: Curry verletzt sich bei Sieg über Toronto

Die Golden State Warriors bangen um ihren Topspieler Stephen Curry. Der Basketballstar zog sich beim 117:114-Sieg seines Team in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit gegen die Toronto Raptors eine Beckenprellung zu, wie sein Team mitteilte, und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Wie Coach Steve Kerr nach dem Spiel sagte, soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen.

Teamkollege Draymond Greene sprach hinterher von einem "beängstigenden Moment". Curry war zuvor insgesamt 25 Minuten im Einsatz gewesen und hatte in dieser Zeit 17 Punkte erzielt. Mit seinem Team liegt er in der Western-Conference aktuell auf Platz sechs, der für den direkten Einzug in die Play-Offs reichen würde.