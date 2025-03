Wagner gewinnt erneut mit Orlando

Franz Wagner und Co. sind auf Kurs Play-in-Turnier. Dennis Schröder ist mit den Detroit Pistons bereits einen Schritt weiter.

Der deutsche Basketball-Weltmeister Franz Wagner und Topstar Paolo Banchero haben Orlando Magic zu einem weiteren Erfolg in der NBA geführt. Beim 120:105 bei den Washington Wizards überragte Banchero einmal mehr mit 30 Punkten, Wagner kam auf 21 Zähler, er war somit der zweitbeste Werfer der Magic.

Der Weg für das Team aus Florida in die Play-offs wird aller Voraussicht nach über das Play-in-Turnier führen. Derzeit ist Orlando Achter in der Eastern Conference. Auf Rang sechs liegen Dennis Schröders Detroit Pistons - trotz eines 117:123 bei den Dallas Mavericks. Schröder kam von der Bank und erzielte elf Punkte. Die Pistons haben gute Chancen, sich direkt für die Play-offs zu qualifizieren. Die Teilnahme am Play-in-Turnier haben sie bereits sicher.