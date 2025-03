NBA: Wagner-Drama zwei Sekunden vor Schluss

Franz Wagner hatte die Riesenchance, das Schicksal zu wenden, doch daraus wurde nichts. Im NBA-Spiel gegen die Toronto Raptors setzte der Weltmeister zwei Sekunden vor Schluss seinen Korbleger vorbei, Orlando Magic musste sich auf unglückliche Weise mit 102:104 geschlagen geben. Für das Basketballteam aus Florida war es in der nordamerikanischen Profiliga die dritte Pleite in Folge.

Wagner, mit 25 Punkten bester Werfer des Abends, schlug nach der verpassten Gelegenheit ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen. Hätte sein Ball den Weg in den Korb gefunden, wäre es zur Verlängerung gekommen - doch er prallte vom Ring ab. Am Dienstag geht es für Orlando erneut gegen die Kanadier, es winkt die Revanche.

Wagner vergibt entscheidenden Wurf

"Er wird in seiner Karriere noch Tausend Mal mehr in solche Situationen kommen. Und du musst wissen, dass die anderen dir vertrauen, wenn du am Ende des Spiels den Ball in die Hände bekommst", sagte Magic-Trainer Jamahl Mosley. "Wir haben das schon oft gemacht und es ist anders ausgegangen. Wir vertrauen ihm." Bei der Analyse des Spiels gehe es aber auch "nicht nur um diesen einen Ballbesitz".