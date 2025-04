Anthony, Howard und Bird vor Aufnahme in Hall of Fame

Carmelo Anthony, Dwight Howard und Sue Bird werden in die Basketball Hall of Fame aufgenommen. Die Ehrung folgt im September.

Die ehemaligen NBA-Stars Carmelo Anthony und Dwight Howard sowie die Frauenbasketball-Ikone Sue Bird werden in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Massachusetts aufgenommen. Das Trio zählt zum Jahrgang 2025, der am Samstag offiziell bekannt gegeben wurde. Ins legendäre orangefarbene Jackett schlüpfen die neuen Mitglieder am 5. und 6. September.