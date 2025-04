NBA: "Peinlich" - Historische Playoff-Demütigung!

Die Cavaliers erreichen in den NBA-Playoffs die nächste Runde und demütigen dabei den Gegner.

Die Cavaliers erreichen in den NBA-Playoffs die nächste Runde und demütigen dabei den Gegner.

Bei einem Feuerwerk haben die Cleveland Cavaliers den Sweep gegen Miami Heat geschafft und sind Oklahoma City Thunder mit einem NBA-Rekord ins Viertelfinale gefolgt. Das Team um Donovan Mitchell gewann in Florida 138:83, damit endete die einseitigste Playoff-Serie der Geschichte. Die Best-of-seven-Serie ging mit insgesamt 122 Punkten Vorsprung an die Cavs, die bisherige Bestmarke hatte Denver 2009 gegen New Orleans aufgestellt (+121).