Doncic glaubt an Meisterschaft: "Mit Sicherheit eine Chance"

Gobert macht Doncic keine Sorgen

Sorge vor einem direkten Duell mit Center Rudy Gobert, viermaliger Defensive Player of the Year in der NBA, habe er derweil nicht. „Seit ich in die Liga gekommen bin, spiele ich gerne Pick-and-Roll“, sagte der 26-Jährige: „Ich mag es, wenn sie einen Center auf mich ansetzen.“ Sein Coach sieht darin gar einen besonderen Ansporn: „Er glaubt, dass es auf der ganzen Welt niemanden gibt, der ihn beschützen kann“, sagte JJ Redick. Deshalb nehme Doncic das Matchup mit Gobert besonders „ernst“.