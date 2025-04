Doncic? NBA gesteht Fehler ein - LeBron James meckert!

SPORT1 29.04.2025 • 08:58 Uhr Die NBA gesteht zwei Fehlentscheidungen in den Playoffs ein. Davon betroffen ist auch Lakers-Star Luka Doncic.

Die NBA hat am Montag bestätigt, dass die Schiedsrichter in Spiel vier der Playoff-Serie zwischen den Los Angeles Lakers und den Minnesota Timberwolves ein Foul an Luka Doncic übersehen haben.

Die Lakers lagen am Sonntag mit 113:114 zurück, als Doncic nahe der Mittellinie von Minnesotas Jaden McDaniels offenbar absichtlich zu Fall gebracht wurde. Doncic behielt den Ballbesitz, als er zu Boden ging, die Lakers nahmen eine Auszeit.

Allerdings hätte Doncic zwei Freiwürfe bekommen müssen und hätte so die Chance auf die Führung gehabt.

NBA-Playoffs: Auch Knicks benachteiligt

Dies war eines von zwei ungeahndeten Fouls in den knappen Playoff-Spielen am Sonntag. In der anderen Begegnung foulte New Yorks Josh Hart Detroits Tim Hardaway Jr. bei einem 3-Punkte-Versuch, als die Zeit in Spiel 4 dieser Serie ablief.

Hardaway erhielt keine Freiwürfe, und die Knicks gewannen das Spiel mit 94:93. Die NBA bestätigte kurz nach dem Spiel, dass Hardaway tatsächlich gefoult wurde.

NBA bestätigt Fehlentscheidungen

„McDaniels gerät in Doncics Laufweg, wodurch er durch illegalen Fußkontakt das Gleichgewicht verliert“, erklärte die NBA am Montag in ihrem Last 2-Minute Report zum Spiel Timberwolves gegen Lakers.

Die NBA veröffentlicht diese Berichte am Tag nach Spielen, bei denen der Punktestand in den letzten zwei Minuten des vierten Viertels oder der Verlängerung drei Punkte oder weniger beträgt.

Lakers Doncic und James reagieren

Doncic brachte es auf den Punkt: „Ich wurde definitiv zu Fall gebracht“, sagte er. Wäre das Foul gepfiffen worden, hätte Doncic die Möglichkeit gehabt, das Spiel auszugleichen oder die Lakers in Führung zu bringen. Stattdessen stahl Minnesota den folgenden Einwurf von LeBron James, und Anthony Edwards verwandelte zwei Freiwürfe 10,9 Sekunden vor Schluss zur 116:113-Führung.

Auch diese Aktion sorgte für Unmut bei den Lakers. James behauptete, er habe Edwards an der Hand getroffen, was seiner Meinung nach zu einem Ballverlust hätte führen müssen. Die NBA überprüfte die Szene in Echtzeit und stellte fest, dass James Edwards am Handgelenk traf, was als Foul gewertet wurde.

„Diese Aktion passiert ständig“, sagte James nach dem Spiel. „Die Hand ist Teil des Balls. Das wurde gesagt. Ich habe das Gefühl, dass die Hand Teil dieses Balls war.“

Lakers und Pistons vor dem Aus

Austin Reaves von den Lakers verfehlte einen potenziellen ausgleichenden 3-Punkte-Wurf in der letzten Spielszene, und Minnesota gewann mit drei Punkten Vorsprung.

Sowohl die Knicks als auch die Timberwolves führen nach den Siegen am Sonntag mit 3:1 in ihren Serien.