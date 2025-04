Gegen Boston: Nowitzki sieht Wagner und Co. als Underdog

Orlando hatte in der Nacht zum Mittwoch das Play-off-Ticket mit einem 120:95-Sieg im Play-in-Turnier gegen die Atlanta Hawks gelöst. Die Achtelfinal-Serie gegen Boston startet am Sonntag (21.30 Uhr), gespielt wird bekanntlich im Best-of-seven-Modus.

In der Endphase der regulären Saison hatten Wagner und Co. die Celtics mit 20 Punkten Unterschied besiegt, Boston schonte dort jedoch sämtliche Starspieler. Für Wagner ist es die zweite Play-off-Teilnahme, nachdem Orlando im Vorjahr in der ersten Runde an den Cleveland Cavaliers gescheitert war.