Historisches Comeback von Hartenstein-Team nach Morant-Schock

Die Oklahoma City Thunder stehen in den Playoffs der NBA vor dem Einzug in die nächste Runde. Bei den Memphis Grizzlies gelingt OKC ein historisches Comeback.

Was für ein unglaubliches Comeback der Oklahoma City Thunder in den Playoffs der NBA ! Das Team von Isaiah Hartenstein drehte einen 29-Punkte-Rückstand noch zum Sieg.

OKC siegte bei den Memphis Grizzlies mit 114:108 und stellte in der Best-of-seven-Serie so auf 3:0. Zur Halbzeit hatten die Thunder noch mit 51:77 zurückgelegen. Solch einen Halbzeit-Rückstand hatte in den NBA-Playoffs zuvor noch nie ein Team aufholen können.