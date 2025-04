Horror-Verletzung schockt die NBA!

Nach der Verletzung gegen die Charlotte Hornets wurde Wells auf einer Trage vom Spielfeld gebracht. Sein Berater Aman Dhesi informierte ESPN -Reporter Shams Charania, dass Wells wach, ansprechbar und in der Lage sei, seine Gliedmaßen zu bewegen.

NBA-Star nach Pass von Ja Morant schwer verletzt

Wells fing einen Pass von Ja Morant und ging zum Korb, als Charlotte-Guard K.J. Simpson ihn unabsichtlich von hinten unterlief, während er versuchte, den Spielzug zu stoppen. Der Kontakt führte dazu, dass Wells in der Luft das Gleichgewicht verlor und unglücklich auf seiner Seite landete, wobei sein Kopf in der Nähe der Baseline auf den Boden schlug. Acht Minuten lang blieb er regungslos liegen, bevor er mit fixiertem Kopf auf die Trage gehoben wurde.

Das Spiel wurde insgesamt 23 Minuten unterbrochen, einschließlich der Aufwärmzeit für beide Teams. Nach einer Videoüberprüfung entschieden die Schiedsrichter auf ein Flagrant-2-Foul gegen Simpson wegen unnötiger Härte, was eine automatische Disqualifikation nach sich zieht.

Foulender Hornets-Spieler sichtlich mitgenommen

Simpson kniete sofort nieder, um nach Wells zu sehen, und war sichtlich mitgenommen, während Wells im stillen Stadion behandelt wurde. Wells, ein 2024er Zweitrunden-Pick aus Washington State, hat bislang kein Spiel für Memphis verpasst und startete in 74 von 79 Partien.

Der 2,01 Meter große Wells ging mit Durchschnittswerten von 10,5 Punkten, 3,4 Rebounds und 1,7 Assists pro Spiel in das Dienstagsspiel. Die Grizzlies befanden sich vor dem Spiel in einem Vierkampf um den fünften Platz in der Western Conference.