"Dem Rüpel Paroli bieten": NBA-Legende lobt Widerstand gegen Trump

Erst feierte Steve Kerr mit den Golden State Warriors den Einzug in die Playoffs der NBA - dann setzte der Chefcoach ein politisches Statement. Zur Pressekonferenz nach dem 121:116 gegen die Memphis Grizzlies im Play-in-Turnier der Basketball-Profiliga erschien der 59-Jährige mit einem T-Shirt der Universität Harvard.

„So kann man dem Rüpel Paroli bieten“

„Ich glaube an die akademische Freiheit und denke, dass es für alle unsere Institutionen von entscheidender Bedeutung ist, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten so handhaben können, wie sie wollen“, sagte Kerr, der Trump bereits öfter kritisiert hat. Die Universitäten sollten von der Regierung nicht vorgeschrieben bekommen, „was sie lehren und sagen“ sollen.

„Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Aber das ist im Moment so üblich“, sagte Kerr: „Also ja, ich unterstütze Harvard - gut gemacht, so kann man dem Rüpel Paroli bieten.“ Das T-Shirt hatte er laut eigenen Angaben von Harvards Basketballtrainer Tommy Amaker erhalten, den er als Freund bezeichnete.