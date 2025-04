NBA: Hiobsbotschaft für Lillard und Bucks

Die Milwaukee Bucks müssen ohne Damian Lillard um die Wende in den Playoffs der NBA kämpfen - der Ausnahmespieler dürfte dem Team aber sogar bis in die kommende Saison hinein fehlen.

Wie ESPN am Montagabend berichtet, erlitt der Point Guard einen Riss der linken Achillessehne, dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben. Lillard hatte sich die Verletzung in Spiel vier der Playoff-Serie gegen die Indiana Pacers (103:129) am vergangenen Sonntag zugezogen.