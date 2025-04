NBA gibt MVP-Finalisten bekannt

Es ist das vierte Jahr in Folge, in dem die drei MVP-Finalisten außerhalb der Vereinigten Staaten geboren wurden.

Jokic, der in der vergangenen Saison zum dritten Mal in vier Jahren als MVP ausgezeichnet wurde, könnte die Ehre wie schon LeBron James und Wilt Chamberlain zum vierten Mal zuteil werden. Kareem Abdul Jabbar, der sechsmal zum MVP ernannt wurde, hält die Bestmarke.

Wird Jokic erneut MVP?

Der letzte in den USA geborene Spieler, der gewann, war James Harden im Jahr 2018. Die NBA wird die Gewinner der sieben wichtigsten Auszeichnungen der regulären Saison in den kommenden Wochen bekannt geben, diese werden von Basketballjournalisten und Fernsehsendern gewählt.