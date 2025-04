Nach Strafe für Schussgeste: Morant "zündet" jetzt Granaten

Wegen einer Schussgeste bat die NBA Ja Morant zuletzt zur Kasse, jetzt hat der Basketballstar darauf reagiert und "zündet" lieber Granaten. Schon zum zweiten Mal in dieser Woche bejubelte der Point Guard der Memphis Grizzlies auf diese Weise einen eigenen Korberfolg, die Profiliga dürfte genau hingeschaut haben und wird kaum untätig bleiben. Bislang haben die jüngsten Provokationen auf dem Spielfeld Morant 75.000 Dollar gekostet.

Nach einem Dreier im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves (125:141) in der Nacht zu Freitag führte Morant seine rechte Hand zum Mund, tat so, als würde er den Splint ziehen, warf dann eine imaginäre Handgranate ins Publikum und hielt sich die Ohren zu. Am Dienstag hatte der 25-Jährige im Spiel bei den Charlotte Hornets erstmals diesen Granatenjubel gezeigt, nur wenige Tage nach Verhängung der Geldstrafe.