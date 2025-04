NBA: Wagner verliert mit Orlando schon wieder

Die Orlando Magic um Franz Wagner kassieren in der NBA die nächste Heimpleite. Für die Playoffs muss dringend eine Steigerung her.

Die Orlando Magic um Franz Wagner kassieren in der NBA die nächste Heimpleite. Für die Playoffs muss dringend eine Steigerung her.

Weltmeister Franz Wagner kriegt mit Orlando Magic die Heimschwäche weiter nicht in den Griff. Das Basketballteam aus Florida unterlag den Los Angeles Clippers in der Nacht zu Dienstag mit 87:96 und kassierte die achte Niederlage aus den vergangenen zehn NBA -Spielen im Kia Center. Zuletzt spielte Orlando dreimal nacheinander zu Hause, nur gegen die Sacramento Kings gab es dabei einen Sieg (121:91).

Gerade mit Blick auf die Playoffs und Play-ins, Orlando hat als Achter der Eastern Conference schlechte Aussichten auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, muss sich die Mannschaft in eigener Halle dringend steigern. Denn es wartet in der ersten Runde ein schwieriger Gegner, sollte es für den Sprung in die Playoffs reichen.