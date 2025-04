NBA: Castle zum Rookie des Jahres gewählt

Basketballer Stephon Castle von den San Antonio Spurs ist in der NBA zum Rookie des Jahres gewählt worden und damit in die Fußstapfen seines Teamkollegen Victor Wembanyama getreten. Am Dienstag wurde Castle mit der Wilt Chamberlain Trophy für seine Debütsaison geehrt, in der er 14,7 Punkte, 3,7 Rebounds und 4,1 Assists pro Spiel auflegte.