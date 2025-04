NBA: Denvers Meistercoach Malone nach Pleitenserie entlassen

Der NBA-Champion von 2023 muss nach vier Niederlagen in Folge noch um die direkte Play-off-Teilnahme zittern.

Nach vier Pleiten in Serie haben die Denver Nuggets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren früheren Meistercoach Michael Malone entlassen. Das gab der NBA-Champion von 2023 zwei Tage nach der 120:125-Heimniederlage gegen die Indiana Pacers bekannt. Für die letzten drei verbleibenden Spiele im Rennen um die Teilnahme an den Play-offs sowie etwaige Begegnungen in der K.o.-Phase übernimmt der bisherige Assistenzcoach David Adelman die Verantwortung für das Team von Superstar Nikola Jokic.