NBA: "Doncic gewinnt den schmutzigen Krieg"

SPORT1 23.04.2025 • 11:56 Uhr Die Lakers sind im Playoff-Rennen der NBA zurück. Dank „Krieger“ Luka Doncic, der zugleich warnt.

„Doncic gewinnt den schmutzigen Krieg gegen den übelsten Provokateur in einer Schlacht der Schläge: Luka’s Gesetz“. Derart martialisch drückte die spanische Zeitung Marca aus, was sich in der NBA-Playoff-Serie zwischen den Los Angeles Lakers und den Minnesota Timberwolves zugetragen hat.

Luka Doncic, im wohl unglaublichsten Trade der Liga-Geschichte von den Mavericks gekommener Superstar, hat die Franchise aus L.A. nach der überraschenden Niederlage im ersten Spiel wieder zurück in das Rennen geführt.

Mit 94:85 schlugen die Lakers die Timberwolves, in der Serie steht es damit nach zwei Spielen 1:1. Doncic zeigte sich dabei als hervorragender Schütze. Mit 31 Punkten war der Slowene bester Werfer der Partie, zudem griff er sich zwölf Rebounds.

„Heute haben wir uns sehr bemüht, im Spiel zu bleiben, und das müssen wir auch weiterhin tun“, sagte Doncic nach dem Spiel.

Lakers stellen sich auf harte Auswärtsspiele ein

Der frühere Profi von Real Madrid prophezeite den Lakers ein hartes Spiel drei in Minneapolis: „Ich habe es letztes Jahr in Minnesota erlebt, es wird ein enges Spiel werden. Sie haben ein unglaubliches Publikum und sind zu Beginn sehr laut.... Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Es wird sehr schwer werden, wir müssen in jeder Minute des Spiels zusammenstehen.“

Sein Superstar-Kollege LeBron James brachte es auf 21 Punkte und elf Rebounds. „Wir haben uns angeschaut, was wir in Spiel eins nicht so gut gemacht haben – und das waren viele Dinge“, erklärte James nach der Partie. „Wir haben uns das zu Herzen genommen, uns gegenseitig in die Pflicht genommen und ein viel besseres Ergebnis erzielt.“

Strafe gegen Provokateur Edwards

Der „übelste Provokateur in der Schlacht“ hatte dagegen keinen Grund zum Jubeln. Zwar gelangen Anthony Edwards für die Timberwolves 25 Punkte – und auch Teamkollege Julius Randle zeigte sich mit 27 Zählern treffsicher - der Rest des Teams enttäuschte aber. So traf kein weiterer Spieler zweistellig, zudem vergab Starter Mike Conley jeden einzelnen seiner acht Würfe.