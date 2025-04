NBA: Doncic zahlt für Kobe-Ehrung - "Stolz, dass er ein Laker ist!"

Luka Doncic finanziert die Restaurierung eines Kobe-Bryant-Wandbildes in LA. Für sein Engagement wird der neue Lakers-Superstar gefeiert.

Luka Doncic, der neue Star der Los Angeles Lakers, hat sich entschieden, die gesamten Kosten für die Restaurierung eines vandalisierten Wandbildes von Kobe und Gigi Bryant in der Innenstadt von Los Angeles zu übernehmen.

Der Slowene spendete am Dienstag 5.000 US-Dollar, um das Ziel einer GoFundMe-Seite des Künstlers Louie Palsino vollständig zu erreichen. Palsino möchte das Wandbild mit dem Titel „Mambas Forever“ an der Kreuzung von 14th und Main Street wiederherstellen.

Doncic? „Stolz, dass er jetzt ein Laker ist“

„Es war mir immer wichtig, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben“, sagte Doncic nach dem Training im Lakers-Komplex. „Sie haben mir so viel gegeben, also möchte ich einfach etwas zurückgeben.“

Palsino zeigte sich dankbar für die Spende und sagte der Los Angeles Times , dass Doncic „uns auf die richtige Weise repräsentiert“. „Ich möchte Luka danken und bin stolz, dass er jetzt ein Laker ist und Los Angeles repräsentiert. Ich weiß, dass Kobe stolz ist“, sagte er der Times. „Ich bin sicher, dass dies allein ihn in die Herzen aller in Los Angeles bringen wird.“

Der slowenische Superstar wechselte vor weniger als drei Monaten in einem Blockbuster-Trade von den Dallas Mavericks zu den Lakers. Gemeinsam mit LeBron James führte er die Lakers zum Titel in der Pacific Division und zur Nummer 3 der Setzliste in den Playoffs der Western Conference.