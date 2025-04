NBA gastiert für zwei Spiele in Abu-Dhabi!

Wie die Liga am Donnerstag bekannt gab, werden die New York Knicks und die Philadelphia 76ers am 2. und 4. Oktober in Abu Dhabi zwei Vorbereitungsspiele bestreiten. Dies markiert das vierte Jahr in Folge, in dem die NBA, die 2021 einen Vertrag mit den Tourismusbehörden in Abu Dhabi unterzeichnet hat, dort ihre Preseason-Spiele austrägt.