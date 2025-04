NBA: Kult-Basketballer macht Schluss!

College-Held, NBA-Profi und Olympia-Teilnehmer

Fredette machte sich einen Namen, als er in der Saison 2010/11 mit durchschnittlich 28,9 Punkten pro Spiel die College-Basketball-Szene dominierte und die BYU Cougars zur ersten Sweet 16-Teilnahme seit 30 Jahren führte. Er wurde zum National Player of the Year gewählt. Im NBA-Draft 2011 wurde er als Nummer 10 von den Milwaukee Bucks ausgewählt, jedoch direkt zu den Sacramento Kings getradet. In der NBA spielte er für Sacramento, Chicago, New Orleans, New York und Phoenix und verbrachte Teile von sechs Saisons in der Liga. Für den ganz großen Durchbruch reichte es aber nicht.