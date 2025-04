NBA: Miami wahrt Play-off-Chance

Die Miami Heat haben dank Pointguard Tyler Herro ihre Chance auf die Play-offs in der NBA gewahrt. Die Franchise aus Florida setzte sich beim Play-in-Turnier bei den Chicago Bulls ohne große Probleme mit 109:90 durch, Herro machte dabei 38 Punkte. Miami spielt in der Nacht zu Samstag nun gegen die Atlanta Hawks um eines der beiden letzten Play-off-Tickets.

"Wir haben noch ein Spiel vor uns. Die Arbeit ist noch nicht getan, wir wollen nur in die Play-offs kommen", sagte Herro: "Wir haben also noch einen langen Weg vor uns." Der Sieger der Partie zwischen Miami und Atlanta trifft in der ersten Runde der Play-offs dann auf die Cleveland Cavaliers - die Nummer eins in der Eastern Conference in der regulären Saison.